شريف فاروق: البريد المصري شهد تطورات كبيرة وتقدم أكثر من 35 مركزا عالميا

كشفت الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى، عن تفاصيل مشاركة البريد المصرى فى حفل افتتاح مقر اتحاد البريد الأفريقى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن البريد المصري شهد تطورات كبيرة وتقدم أكثر من 35 مركز عالمياً.

وأضاف، أن الهيئة تتواجد باستمرار في اجتماعات اتحاد البريد الافريقي الشامل، موضحاً أن البريد الأفريقى الشامل يضم 45 دولة مشاركة من أفريقيا.

وأشار إلى أن المشاركة جاءت بدعوة من الأمين العام للاتحاد الأفريقى، موضحاً أن البريد ينظر إلى خدمة الشعوب داخل القارة الإفريقية، لافتا إلى التطور ساعد علي الحصول على جائزة النجم الساطع.