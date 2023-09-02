السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد الانضمام للبريكس.. "التنمية الصناعية": مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار

البريكس
البريكس

كشف المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن جهود الدولة في تحفيز وزيادة الاستثمارات الخارجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "بعد طلب شركة نمساوية إقامة مصنع جديد بمصر، في شركات كتير بتطلب الاستثمار عندنا".

وأضاف أن مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار بما تصدره من تحفيزات، مشيدًا بأهمية دخول مصر لتجمع بريكس مؤخرًا.

وأشار محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مصر لها استثمارات تجارية مع أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وأمريكا الجنوبية.

بريكس محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعيه الحياة اليوم الاستثمارات الخارجية

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