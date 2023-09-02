رئيس الوزراء العراقى يوجه بفرض حظر التجول فى مدينة كركوك

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل قليل، بفرض حظر التجول في مدينة كركوك.

كما طالب السوداني، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية.

جاء هذا وفقا لما أعلنه اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان له قبل قليل، وصل للدستور نسخة منه.

كما وجه السوداني بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.

وأفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل، بمقتل متظاهر وإصابة 10 اخرين بمدينة كركوك، لافتة إلي أن هناك أوامر قد تصدر بهدف إعادة الهدوء إلي المدينة وبدء عملية أمنية.

العراق يعلن الإطاحة بعنصرين خطيرين من داعش فى كركوك

وأعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي، عن الإطاحة بعنصرين خطيرين من تنظيم داعش في كركوك.

وقالت مديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، في بيان، إنه ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول ما تبقى من العصابات الإرهابية وإحباط نواياهم، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية آنفاً من الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية.