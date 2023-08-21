«السودانى» يستقبل وزير الدولة لشئون الأمن البريطانى فى بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، وزير الدولة لشئون الأمن البريطاني توم توغندهات، الذي يزور العراق حالياً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الفساد.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن اللقاء بحث مسودة توقيع إعلان النوايا المشترك بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية، ومسودة مذكرة التفاهم بين البلدين؛ والمفترض توقيعهما بين البلدين خلال الزيارة الحالية لوزير شؤون الأمن البريطاني.