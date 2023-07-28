150 موكبا لإحياء ذكرى عاشوراء في كركوك العراقية

أعلنت ممثلية المواكب الحسينية في محافظة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من 150 موكبا في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عبر تجمع مركزي، فيما أشارت الى زيادة أعداد المواكب عن الأعوام الماضية.

وأشار مسؤول ممثلية المواكب الحسينية في المحافظة أحمد كهية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "تم تسجيل أكثر من 150 موكبا رسميا في محافظة كركوك خلال العام الحالي"، منوها بأن "عدد المواكب في العام الماضي بلغت 70 موكبا في جميع مناطق المحافظة".

وأضاف أن "عدد المواكب هذا العام يفوق أعداد المواكب التي تم تسجيلها في السنوات السابقة"، لافتا الى "وجود أعداد من المواكب الأخرى غير المسجلة لدى الممثلية".

وأكد كهية، أن "هذه المواكب موزعة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي"، منوها في الوقت نفسه إلى "وجود تجمع مركزي للمواكب سيقام في منطقة تسعين لإحياء ذكرى عاشوراء".