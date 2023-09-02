جيريمى دوكو وهالاند يقودان هجوم مانشستر سيتى أمام فولهام

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه فولهام ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وبجواره الصفقة الجديدة جيريمي دوكو؛ فيما خرج من التشكيل جاك جريليتش ويوشكو جفارديول.



جاء تشكيل فريق مانشستر سيتي على النحو الآتي:



في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.



وسط الملعب: رودري، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش.



الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند.



فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، كالفين فيليبس، بيرناردو سيلفا، جوميز، ماتياس نونيس، بوب،ـ ريكو لويس".



ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة رحلة انتصاراته في بداية الموسم من أجل استعادة صدارة البطولة والاستمرار في رحلة دفاعه عن لقبه، فيما يأمل فريق فولهام في تحقيق مفاجأة الجولة وخطف انتصار صعب من مانشستر سيتي من أجل تحقيق ثاني انتصاراته في البطولة بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام برينتفورد والتعادل مع أرسنال.



ويدخل فولهام مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.



ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم كل من البلجيكي كيفن دي بروين، والإنجليزي جون ستونز للإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.