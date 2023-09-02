إحباط محاولة تهريب نقد أجنبى ومصرى بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك في مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بالمخالفة لقانون النقد وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، وبناءً على مذكرة الاشتباه المقدمة من محمد جودة، رئيس الوردية، في الراكب (ا.ع.ع)، عما إذا كان يحمل أشياء يقر عنها للجمارك، فأجاب بالنفي.

ضبط نقد أجنبى ومصرى داخل علبة كريم

وبالعرض على مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة، فتبيّن وجود ٨٠٠٠٠ ريال و١٠٠٠٠ جنيه مصري، موضوعة داخل أكياس بلاستيك مخبأة داخل علبة كريم شعر محكمة الغلق.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية.