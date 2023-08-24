إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بالمخالفة لقانون النقد وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

ضبط عملات أجنبية

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران متجهة إلى جدة، وبناءً على مذكرة الاشتباه المقدمة من مأمور الحركة ورئيس الوردية في الراكب "م.ح.ا" مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياءً يقر عنها للجمارك، أجاب بالنفي.

وبالعرض على مصطفى حسين، نائب مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوردية، وتبين وجود ١٦٥٥٠٠ جنيه مصري وعملات أجنبية متنوعة مخبأة بين طيات ملابسه.

اقرأ أيضًا.. التحفظ على 24 شريط أدوية مخدرة بمطار برج العرب

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية.

وفي وقتٍ سابق، تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ولوازمها بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي حيث اشتبه رئيس الوردية في الراكب ا.ع.ع مصري الجنسية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود بها اجسام غريبة وكثافات مختلفة عبارة عن ٣٦٠١ قطعة شيش الكترونية ولوازمها.