التحفظ على 24 شريط أدوية مخدرة بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط راكبين بمطار برج العرب لحيازتهما 24 شريط عبارة عن مواد مخدرة محظورة استيرادها، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

ففي الواقعة الاولي تمكن رجال جمارك مطار برج العرب أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيسا الوردية في الراكب ر.م.ت، وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء يستحق عنها رسوم جمركية اجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد حنيش تبين صحة الاشتباه وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من محمود غنيم رئيس وردية ومحمد الجوهري مكافحة تهريب ومحمد جمال امن جمركي تحت إشراف مي النشار رئيس الوردية لتفتيش امتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 14 شريط ادوية مخدرة بين طيات ملابسه.

قرر مصطفي العربي مديرعام جمارك المواني الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 لسنة 2023.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.

وفي الواقعة الثانية تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب أدوية مخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران طيران العربية قادمة من برجامو رحلة رقم E5104 اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيسا الوردية في الراكب م.ا.م، وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء يستحق عنها رسوم جمركية اجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد حنيش تبين صحة الاشتباه وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من محمود غنيم رئيس وردية ومحمد الجوهري مكافحة تهريب ومحمد جمال امن جمركي تحت إشراف مي النشار رئيس الوردية لتفتيش امتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا وتبين وجود 10 شريط ادوية مخدرة بين طيات ملابسه.

قرر مصطفي العربي مديرعام جمارك المواني الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2023.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.