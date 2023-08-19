السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط محاولة تهريب 3601 قطعة شيش إلكترونية بمطار برج العرب

مدير عام الموانئ
مدير عام الموانئ الجوية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ولوازمها، بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي، اشتبه رئيس الوردية ورئيس قسم الوديعة في الراكب "ا.ع.ع"، مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بالنفي. 

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة مأموري الفحص بالأشعة، أفاد الطاقم بالاشتباه في عدد ٤ حقائب تلاحظ وجود بها أجسام غريبة وكثافات مختلفة، حيث تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا، حيث تبيَّن وجود عدد 31 شيشة إلكترونية ماركات مختلفة، وعدد 3570 مستلزمات شيشة إلكترونية (كويل) ماركات مختلفة، بإجمالي عدد ٣٦٠١ قطعة شيش إلكترونية ولوازمها. 

وقدرت القيمة الجمركية بـ٤٢٣٠٠٠ فقط، أربعمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه، وأن إجمالي الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ٢١٣٥٣١ فقط، مائتان وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيه، وتُقدِّر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ  ٨٤٦٠٠٠ فقط، ثمانمائة وستة وأربعين ألف جنيه. 

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

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التعويضات المستحقة الشيش الإلكترونية الرسوم الجمركية بمطار برج العرب الدولي جمارك مطار برج العرب

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