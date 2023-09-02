جولة لرواد المكتبة مصر العامة داخل متحف البيت السيوي في مطروح

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة، اليوم، جولة لرواد المكتبة داخل متحف البيت السيوى بحضور محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة وذلك تزامنا مع بداية موسم جمع محصولى التمر والزيتون بسيوة.

موسم جمع محصولى التمر والزيتون بسيوة

وأوضح محمد عمران جيرى، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، أن تعرف الرواد على الادوات التى يصنعها السيوى من الخوص والجريد ويستخدمها في جمع المحاصيل وذلك تزامنا مع بداية موسم جمع محصولى التمر والزيتون بسيوة.

كيفية صناعة السلال

وأشار مدير مكتبة مصر العامة بسيوة إلى أن استمع الأطفال إلى شرح حول كيفية صناعة السلال والأدوات التي تستخدم كمكيال عند التاجر ومسمياتها، حيث عبر الأطفال عن سعادتهم بالتعرف على تراث الآباء والأجداد.

وتستعد مدينة سيوة فى الفترة الحالية لإقامة مهرجان التمور السابع فى أكتوبر 2023.

وقال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مطروح، إن موسم حصاد التمور بواحة سيوة، بدأ في الأصناف مبكرة النضج، حيث يتابع الاهلي والمزارعين أعمال الحصاد وجمع التمور وتوريدها للمصانع والمحال التجارية لبيع التمور بسيوة ومطروح.

وأوضح في تصريحات خاصة سابقة لـ"الدستور"، أنه يتم تصدير جزء من التمور إلى الدول العربية المجاورة حيث تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في واحه سيوة حوالي 10 آلاف فدان باجمالي 850 ألف نخلة وتعتبر ثروة زراعية كبيرة بالواحة ومصدر دخل رئيسي للمزارعين.

وأضاف أنه توجد أيضًا مساحات كبيرة للتوسع الزراعي لزراعة النخيل والزيتون وجاري العمل علي إدخال أصناف جديدة ذات قيمة تسويقية وتصديرية عالية مثل أصناف المجدول والبرحي ومن المنتظر إقامة مهرجان التمور في شهر أكتوبر بواحة سيوة.