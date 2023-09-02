محطات نجاح "حياة كريمة".. ماذا تحقق فى 4 من محافظات الصعيد؟

على مدار سنوات قليلة ماضية، تمكنت مبادرة حياة كريمة الرئاسية من النهوض بمختلف قرى ومحافظات الصعيد بعد سنوات من التهميش والإهمال، وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بربوع الصعيد في كل المجالات والقطاعات، حتى تمكنت من إحداث طفرة حقيقية وملموسة، وفي التقرير التالي نستعرض بعض إنجازات مبادرة حياة كريمة الرئاسية في محافظات الصعيد.

محافظة سوهاج

كان لمحافظة سوهاج نصيب كبير في مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية بالصعيد، حيث تم تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، مكاتب البريد، ومنشآت البنية التحتية وغيرها من القطاعات في 182 قرية فى 8 مراكز، هى "طما والبلينا وجرجا والمنشاة والمراغة وساقلتة وجهينة ودار السلام".

وضمن المشروعات التي شهدتها محافظة سوهاج مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى أطوال 1500م، تطويرًا شاملًا للوحدات الصحية الموجودة فعليًا، وتوسعة مدرسة البورة الابتدائية، وتطوير مكتب بريد العوكلية، توصيل كابلات جهد منخفض ومتوسط وأعمدة جهد منخفض ومتوسط، إنشاء وحدة صحة الأسرة، توصيل محطة الكهرباء وإنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، إحلال وتجديد سور مراكز الشباب بالقرى، إنشاء مركز طبى متكامل، مجمع خدمات زراعية، ومحولات وأكشاك كهرباء ولوحات ربط حلقى.

كما تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف، ومد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 65م بقرية الغنيمية التابعة لبني حميل، وفى قرية سمطا تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 1500م، وبقرية الإحلال تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب بإجمالى أطوال 950م، وفى قرية برخيل تم تدعيم شبكات مياه بأطوال 800م.

وقد تم اختيار 29 قرية من قرى مركز البلينا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، تم خلالها إنشاء 142 مشروعًا، بينها 26 مشروعًا للصرف الصحي، ومحطتا معالجة و27 مشروعًا لشبكات مياه الشرب، و29 مشروعًا لتطوير شبكة الكهرباء، بجانب مشروعات صحية ونقاط إسعاف ومستشفيات.

محافظة أسيوط

حظيت محافظة أسيوط هي الأخرى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، ونالت العديد من مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية في محافظات الصعيد، والتي تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات في مختلف القطاعات والمجالات التي تلبي احتياجات المواطنين.

في قطاع الصحة، فقد بلغ عدد المشروعات 137 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و248 مليون جنيه، بجانب إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، في مجال مياه الشرب بلغ عدد المشروعات 149 مشروعًا بتكلفة ملياري 413 مليون جنيه، وفي مجال الصرف الصحي بلغ عدد المشروعات 149 مشروعًا، بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، وفي مجال التعليم بلغ عدد المشروعات 131 مشروعًا تضم 1227 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية 431 مليون جنيه.

في المجال الزراعي بلغ عدد المشروعات 35 مشروعًا بتكلفة بلغت 259 مليون جنيه، وفي مجال التنمية المحلية بلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الوحدات المحلية والمدن 35 مشروعًا بتكلفة بلغت 358 مليون جنيه، وفي مجال الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 82 مشروعًا بتكلفة 366 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق بلغ عدد المشروعات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه، وفي مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، وفي مجال الري بلغ عدد المشروعات 28 مشروعًا بتكلفة 733 مليون جنيه.

محافظة المنيا

شهدت محافظة المنيا تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية في مختلف القطاعات والمجالات: تعليم، صحة، زراعة وغيرها، بإجمالى 3482 مشروعًا خدميًا فى 192 قرية و757 تابعًا فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والإسعاف، والكهرباء ومجمعات الخدمات الحكومية.

وشملت أعمال التطوير عددًا من مراكز محافظة المنيا، وهى العدوةـ مغاغةـ أبو قرقاص- ملوى- دير مواس، بإجمالى 192 قرية و757 تابعًا، ويستفيد منها نحو 3 ملايين نسمة، بالإضافة إلى انضمام مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية من المشروع بإجمالى 102 قرية بالمركزين، ليصبح إجمالى المراكز المستهدفة 7 مراكز.

محافظة أسوان

شملت مشروعات محافظة أسوان 2000 مشروع، من ضمنها الشهر العقاري والتموين والأحوال المدنية والتضامن ومكاتب البريد ومحطات المياه، كما يجري تنفيذ مشروعات بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو تخدم 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية، مشيرًا إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت إلى 100% لكل مشروع.

يأتى هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98%، وأيضًا مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95%، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بالحجندية بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية، وأيضًا 136 حظيرة للمواشى والطيور، وذلك بنسبة 95%، فضلًا عن مشروع إنشاء المجمع الزراعي بسلوا بحرى بنسبة 90%.