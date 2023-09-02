السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة فى كفرالشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

شهدت 4 قرى تابعة لمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفرالشيخ توزيع 1000 كيلو لحوم، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين، وتحت مظلة التحالف الوطني التنموي.
 

توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة 


أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، عن توزيع 1000 كيلو لحوم بمركزي الحامول ومطوبس قرى تيرة وغرب تيرة والأبعدية والعضمة، تحت مظلة التحالف الوطني التنموى، وجارٍ توزيع المزيد من المساعدات واللحوم، وتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، لتقديم كل الخدمات الطبية وصرف العلاج مجانًا.

txt

لليوم الثالث.. جامعة كفر الشيخ تطلق القوافل الطبية والتوعوية لقرية الزعفران

  • الكشف على غير القادرين مجانًا

وفي وقت سابق، فقد نظمت جمعية الأورمان القافلة الطبية بالمستشفى الجامعي بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، أن جمعية الأورمان بكفرالشيخ نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفرالشيخ، مشيرًا إلى أن عدد القوافل 4، وتم إجراء الكشف خلال الـ4 قوافل على 429 مريضًا تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابًا وإيابًا على نفقة جمعية الأورمان.

كما نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية المقصبة بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد تمت الاستفادة من خدمات العيادة.

إنشاء التحالف الوطني الأورمان التضامن توزيع لحوم كفر الشيخ

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضمن "حياة كريمة".. توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة فى كفرالشيخ

"الأرصاد": استمرار الانخفاض فى الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

الثلاثاء.. ورشة فن وتصميم الكتاب بمركز محمود سعيد للمتاحف فى الإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تنقل بثًا مباشرًا لإطلاق الهند أول مركبة فضائية للشمس

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة