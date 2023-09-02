ضمن "حياة كريمة".. توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة فى كفرالشيخ

شهدت 4 قرى تابعة لمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفرالشيخ توزيع 1000 كيلو لحوم، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين، وتحت مظلة التحالف الوطني التنموي.



توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة



أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، عن توزيع 1000 كيلو لحوم بمركزي الحامول ومطوبس قرى تيرة وغرب تيرة والأبعدية والعضمة، تحت مظلة التحالف الوطني التنموى، وجارٍ توزيع المزيد من المساعدات واللحوم، وتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، لتقديم كل الخدمات الطبية وصرف العلاج مجانًا.

الكشف على غير القادرين مجانًا

وفي وقت سابق، فقد نظمت جمعية الأورمان القافلة الطبية بالمستشفى الجامعي بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، أن جمعية الأورمان بكفرالشيخ نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفرالشيخ، مشيرًا إلى أن عدد القوافل 4، وتم إجراء الكشف خلال الـ4 قوافل على 429 مريضًا تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابًا وإيابًا على نفقة جمعية الأورمان.

كما نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية المقصبة بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد تمت الاستفادة من خدمات العيادة.