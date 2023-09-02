السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مدبولي" يُتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال أغسطس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2023، من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به  اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1093 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور 237  قرار علاج من رئيس الوزراء على  نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 42 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و38 قراراً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

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وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ109 حالات، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إجراء الكشف الطبى على 4740 حالة

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم خلال الشهر الماضي أيضاً إجراء الكشف الطبي على 4740 حالة من خلال القوافل الطبية بمحافظتي البحيرة والمنوفية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

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