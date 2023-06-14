مصطفى مدبولى: 45 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق فى الإسكندرية والبحيرة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكلفة مشروعات شبكات الطرق والمحاور في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تبلغ 45 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية كان لها النصيب الكبير من المشروعات التي وصلت إلى 350 كيلومترًا من الطرق، منها تنفيذ جديد ورفع كفاءة طرق أخرى وكباري.

وتابع أنه تم تطوير ميناء الإسكندرية العملاق، وسيتم افتتاحه قريبًا.