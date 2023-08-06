الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء وصناع الخير يوقعان الكشف على عيون 760 من أهالى قرية شما بالمنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية "شما" مركز أشمون محافظة المنوفية، يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إلى أن اللجنة واصلت التعاون المشترك مع كبريات المؤسسات الأهلية المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية، ومنها صناع الخير، بهدف مواصلة ما بدأته اللجنة من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأشد احتياجاً في أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن التعاون مع صناع الخير في تنظيم قوافل طبية متخصصة في مجال أمراض العيون يستهدف تحقيق تغيير إيجابي ملموس في خريطة انتشار أمراض العيون في مصر.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير  للكشف على أمراض العيون بقرية شما بالمنوفية نجحت في تقديم خدماتها لعدد ٧٦٠ من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تم توقيع الكشف على الأهالي، وتم صرف قطرات علاجية لعدد ٣٨٥ منهم، وتم تشخيص احتياج ٣١٥ منهم لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات تمهيدا لتسليمها للمستفيدين قريبا، وتشخيص احتياج ١٢٣ حالة لإجراء جراحات عيون متنوعة، وذلك تمهيدًا لإجراء العمليات لغير القادرين منهم، وأن جميع خدمات القافلة تمت بالمجان تمامًا.

في السياق ذاته، أشار عبدالفتاح إلى أن تنظيم قافلة "شما" يأتي في إطار استئناف التعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وصناع الخير، وتطوير هذا التعاون لمضاعفة ثماره لصالح الشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية، وأن قافلة "شما" سوف يتبعها تنظيم سلاسل قوافل ممتدة في مجال القضاء على مسببات العمى بالتعاون بين الطرفين.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومنذ انطلاق عملها التنموي وضعت هدف إتاحة الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجا على قائمة أولويات عملها التنموي، وبخاصة في مجال الحد من مسببات العمى، ونجحت في تقديم هذه الخدمات بشكل متكامل وبجودة عالية لما يزيد عن مليون مواطن مصري خلال السنوات القليلة الماضية.

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