محافظ أسيوط يناقش العمل بإدارة الإعلانات ويبحث سبل تعظيم الاستفادة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بإدارة الإعلانات بالمحافظة وتنفيذ خطة تعظيم الاستفادة من الإعلانات وتنظيمها وتقنين أوضاعها لزيادة الإيرادات وتنمية موارد المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لإعداد وطرح وتنفيذ وإرساء الاعلانات والمناقصات والمزادات بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة والارتقاء بالمنظومة.

جاء ذلك خلال لقاء طاهر أحمد إسماعيل، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة.

تنظيم تركيب الإعلانات بالشوارع والميادين

ووجّه محافظ أسيوط، مدير الإعلانات، بتنظيم تركيب الإعلانات الخاصة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتنظيمها وتقنين أوضاعها وإزالة كل المخالفا، وفقًا للوائح المنظمة لذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، لافتًا إلى ضرورة العمل على تعظيم العوائد من هذه الإعلانات والاستفادة منها في زيادة إيرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لها والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق والتعامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

كما شدد محافظ أسيوط، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح في كل الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف مسؤولي المتابعة الميدانية والإعلانات ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في الإعلانات وفحصها ومعرفة متحصلاتها بصفة مستمرة وإحالة المخالفات إلى الشؤون القانونية مطالبًا بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام، مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا، حيث إنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا هو مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.