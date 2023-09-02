السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|ويجز يبهر الجمهور بالعلمين الجديدة وليفربول يتعاقد مع ريان جرافينبرخ

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"، وإليكم التفاصيل:

رسميا.. ليفربول يعلن التعاقد مع ريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونخ

ليفربول يعلن ضم لاعب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر بيان رسمي، تعاقده مع الهولندي ريان جرافينبرخ لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني قبل غلق باب القيد الصيفي في أوروبا. 

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ويجز يبهر جمهوره بالعلمين الجديدة ويقدم أغنية "على بابا" ويختتم بـ"كيفي كده"

ويجز

واصل نجم الراب المصري الشاب ويجز تقديم أغنياته المميزة بحفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط الآلاف من الجمهور الذي حرص على التواجد قبل ساعات لحضور حفل نجمهم المفضل.

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نيويورك تايمز: محمد الفايد كان يحاول إبعاد عائلته عن الأضواء

محمد الفايد

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت، مقالًا من أرشيفها عن الملياردير محمد الفايد الذي وافته المنية أمس الجمعة. 

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بعد متحور "إيريس" هل يمكن أن نعود للإغلاق؟.. متحدث الصحة يجيب

الدكتور حسام عبد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ارتداء الكمامة سلوك صحي جيد، مؤكدًا أن مصر ودول العالم لن تعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.

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الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجى شائعات عن تجمعات ليلية

الأمن

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات. 

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تفاصيل مقتل سيدة على يد أسرة مسجلة خطر فى الإسكندرية

المتهمين

"الطيور على أشكالها تقع" مثل شعبي شهير يلخص حال أسرة في قمة الانحطاط والإجرام  بمنطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية لم تعرف الرحمة بعد أن قتلت سيدة طمعًا في مجوهراتها.

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محمد الفايد ويجز مهرجان العلمين الجديدة إيريس ريان جرافينبرخ

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