السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجى شائعات عن تجمعات ليلية

الأمن
الأمن

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات. 

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات. 

وأكد المصدر  أنه لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" بوجود تجمعات في بعض محافظات البلاد. وأفاد المصدر بأنه "لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية بوجود تجمعات في بعض المحافظات". وأشار إلى أن "ما يتداول، عبارة عن نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين، بعد فشل الجماعة الإرهابية في دعواتها التحريضية"، مؤكدا "هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، وعدم وجود تأثير لها في الشارع".

 وشدد المصدر على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك المزاعم

 

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