ترتيب الدورى الإسبانى قبل مباريات اليوم السبت 2-9-2023

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت، من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جمهور الكرة، حيث انطلقت أمس الجمعة، وتستمر اليوم السبت، حيث افتتح فريقي قادش وفياريال مباراة الجولة الرابعة للدوري الإسباني "الليجا" وانتهى اللقاء بفوز قادش بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما انتهت مباراة فريقين المارية وسلتا فيجو منتهى اللقاء بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ما جعل الكثير من متابعي الكرة الإسبانية بالبحث عن ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط 1 ريال مدريد 3 3 0 0 6 1 +5 9 2 أتليتكو مدريد 3 2 1 0 10 1 +9 7 3 جيرونا 3 2 1 0 6 2 +4 7 4 برشلونة 3 2 1 0 6 3 +3 7 5 قادش 4 2 1 1 5 4 +1 7 6 أتليتيكو بلباو 3 2 0 1 6 4 +2 6 7 فالنسيا 3 2 0 1 4 3 +1 6 8 أوساسونا 3 2 0 1 4 3 +1 6 9 رايو فاييكانو 3 2 0 1 4 7 -3 6 10 ريال بيتيس 3 1 1 1 4 5 -1 4 11 سيلتا فيجو 4 1 1 2 4 6 -2 4 12 خيتافي 3 1 1 1 1 3 -2 4 13 ريال سوسيداد 3 0 3 0 2 2 0 3 14 ديبورتيفو ألافيس 3 1 0 2 4 5 -1 3 15 فياريال 4 1 0 3 6 9 -3 3 16 غرناطة 3 1 0 2 4 7 -3 3 17 لاس بالماس 3 0 2 1 1 2 -1 2 18 ريال مايوركا 3 0 1 2 3 5 -2 1 19 ألميريا 4 0 1 3 4 9 -5 1 20 إشبيلية 3 0 0 3 5 8 -3 0

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مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × غرناطة الساعة 3:00 عصرا

ريال مدريد × خيتافي الساعة 5:15 مساء

ألافيس × فالنسيا الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس × رايو فاييكانو الساعة 10:00 مساء