السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يفوز على روما وينفرد بصدارة الدورى الإيطالى مؤقتا

ميلان وروما
ميلان وروما

انفرد فريق ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه أوليفييه جيرو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ميلان الهدف الثاني عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة 48.

وتلقى ميلان ضربة موجعة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد فيكايو توموري.

وتمكن روما من استغلال النقص العددي في صفوف ميلان وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى تسع نقاط، حيث حقق الفوز في أول مباراتين على بولونيا 2 / صفر وعلى تورينو 4 / 1.

في المقابل، توقف رصيد روما عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام ساليرنيتانا، علما بأنه خسر في الجولة الثانية أمام هيلاس فيرونا 1 / 2.

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أهداف المباراة

جاء هدف ميلان الأول في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء عن طريق أوليفييه جيرو من نقطة الجزاء بعد تسديدة للكرة أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل رافاييل لياو الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 48 بعدما أرسل كالابريا تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وسددها لياو على الطائر لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وقلص فريق روما الفارق في الدقيقة 92 بعدما سدد ليوناردو سبينازولا الكرة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بقدم أحد المدافعين وتمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

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