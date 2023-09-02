الاندبندنت: مصر تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن مصر تتمتع بجاذبية خاصة بها لقضاء العطلات مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم.

وذكرت الصحيفة: “تتمتع مصر بجاذبية خاصة بها لقضاء العطلات، مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من سواحلها الكبيرة”.

وقالت الصحيفة إن مصر موطن لبعض أقدم المدن في العالم، من الإسكندرية القديمة إلى العاصمة الحالية، القاهرة، حيث تطل أهرامات الجيزة العظيمة على شبكة واسعة من الشوارع المزدحمة، فعلى شواطئ البحر الأحمر، توفر العديد من المنتجعات الساحلية وجهات جميلة لقضاء عطلة مشمسة في فصل الشتاء، في حين توفر مدن مثل أسوان ملاذًا هادئًا على طول ضفاف نهر النيل.

القاهرة

وأضافت الصحيفة، أن القاهرة مدينة مترامية الأطراف يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة، وهي مكان يتميز بالتناقضات، فعلى ضفاف نهر النيل الشهير، يرتفع بحر من المباني ذات اللون الأصفر وناطحات السحاب الحديثة من المياه المتلألئة، وعلى مسافة تلقي أهرامات الجيزة العظيمة بظلالها على المدينة، ولا تزال هذه هي عامل الجذب الرئيسي - وهي العجائب الوحيدة المتبقية في العالم القديم، وحجمها الكبير وبراعتها يجعلها واحدة من أكثر المواقع الأسطورية على هذا الكوكب.

وأوضحت أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتمكن الزوار أخيرًا من تصفح أكثر من 10 الاف قطعة أثرية من مصر القديمة، بما في ذلك قناع دفن توت عنخ آمون الذهبي.

شرم الشيخ

وقالت الصحيفة: “تقع شرم الشيخ على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وهي أحد المنتجعات الشاطئية الشهيرة في مصر على البحر الأحمر، ووصفته بإنه مكان دافئ باستمرار، حيث يصل متوسط ​​درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في أغسطس وتبقى حوالي 20 درجة مئوية حتى في يناير، لذلك فهو خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن شمس الشتاء”.

الأقصر

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الأقصر "أعظم متحف في الهواء الطلق في العالم"، وهي موقع يضم العديد من المعالم الأثرية والآثار التي يعود تاريخها إلى عصر الدولة المصرية الحديثة، وتقع في موقع مدينة طيبة القديمة، التي كانت ذات يوم عاصمة مصرية، وكانت مأهولة بالسكان منذ عام 3200 قبل الميلاد.

وتقع مدينة الأقصر على ضفتي نهر النيل المتقابلتين، وهي تمثل عرضًا عصريًا لبعض من أكثر بقايا مصر القديمة فخامة.

الغردقة

وأشارت إلى أن الغردقة موقع جيد لقضاء عطلة شمس شتوية بأسعار معقولة، الغردقة هو منتجع آخر على البحر الأحمر معروف بشواطئه وأماكن الغوص، وتقع على الساحل الشرقي الموازي تقريبًا لمدينة شرم الشيخ، وما كان في السابق قرية صيد صغيرة أصبح الآن مدينة كبيرة تضم منتجعات شاطئية وشاملة الخدمات ومجموعة من المواقع الطبيعية التي تستحق الاستكشاف.

أسوان

كانت أسوان في السابق الحدود الجنوبية لمصر القديمة وبوابة أفريقيا، وهي مدينة تختلف بشكل ملحوظ عن الوجهات المصرية الشهيرة الأخرى. يقسمها نهر النيل، ولها مظهر جذاب يشبه الواحة، مع وفرة النباتات الصحراوية على ضفاف النهر وتحيط بها التلال الذهبية القاحلة والتضاريس الصحراوية.

وأوضحت الصحيفة أن أسوان أكثر استرخاءً من المدن الأخرى، غالبًا ما تتم زيارة أسوان في نهاية الرحلة النيلية، فلن تجد شوارع مزدحمة ومناطق جذب سياحي مزدحمة، لذا فإن المدينة مثالية للاستكشاف بوتيرة أكثر استرخاءً.