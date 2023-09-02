السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أصيب شقيقين بمشاجرة لخلافات الجيرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وتم تحرير محضر، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أن طرفي المشاجرة كل من  طرف أول "أحمد. م. ل" سن 30 عامًا سائق مصابًا  بجرح بفروة الرأس، و شقيقه "محمد. م. ل" سن 36 عامًا حاصل على دبلوم صناعي مصابًا  بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين طرف ثان "محمود. أ. ع" سن 23 عامًا سائق، ونجل عمومته "أحمد.م.أ" سن 24 عامًا سائق.

تحرير محضر بالواقعة

وتبين أن الطرفان مقيمان بدائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم أفادوا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدب كل منهما على الأخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مستشفى المراغة سوهاج الجامعي بمديرية أمن سوهاج الانتقال إلى موقع الحادث بمحافظة سوهاج مدير امن سوهاج خلافات الجيرة

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