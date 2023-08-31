الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع أعمال فرش وتأثيث مجمعات الخدمات الحكومية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال فرش وتأثيث مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والبالغ عددها 30 مجمعا خدميا حكوميا، وذلك تمهيدا لتشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بسرعة تجهيز وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم توريد الفرش والأثاث لعدد 11 مجمعا حتى الآن، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حياة كريمة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث ونقل الموظفين لمقرات مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة، والبدء فى تقديم الخدمات للمواطنين حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الانتهاء من 30 مجمع خدمات حكومية

وانتهت محافظة سوهاج من 30 مجمع خدمات حكومية "تحيا مصر" بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتقدم خدماتها للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ومنع التكدس والازدحام، حيث يضم المجمع كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة مربوطة بالمركز التكنولوجى الموجود بالمجمع، حيث يشتمل كل مجمع خدمات على "مركز تكنولوجي بالدور الأرضي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد بالدور الأول، ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبى محلي بالدور الثاني". 

وقد جاء توزيع المجمعات الحكومية الجديدة كالتالي:
- مجمعات مشطا، أم دومة، الرياينة، المدمر، سلامون بمركز طما
- مجمعات السلام، الخيام، أولاد سالم قبلي، أولاد يحيي بحري بمركز دار السلام
- مجمعات شندويل، الغريزات، البطاخ، أولاد إسماعيل، بناويط بمركز المراغة
- مجمعات سفلاق، الجلاوية بمركز ساقلتة
- مجمعات البربا، العوامر بحري، المجابرة، بيت داوود، بيت علام بمركز جرجا
- مجمعات برديس، أولاد عليو، بنى حميل، عرابة أبيدوس بمركز البلينا
- مجمعات روافع العيساوية، أولاد حمزة، أولاد سلامة، الدويرات، الزوك الغربية، بمركز المنشأة.

محافظ سوهاج حياة كريمه الريف المصري المبادرة الرئاسية مجمع خدمات حكومية أعمال الفرش

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