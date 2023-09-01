الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عزيز مرقة يستعرض موسيقاه لأول مرة ونسمة عبدالعزيز تحاور الماريمبا بمهرجان القلعة (صور)

عزيز مرقة من مهرجان
عزيز مرقة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ٣١

انقضت الليلة الثامنة من فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ومرت بين مصر والاردن.

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فعلى مسرح المحكى ووسط حشد جماهيري وفي مشاركته الأولى بالمهرجان استعرض عزيز مرقة موسيقاه الخاصة التي تمزج أنماط فنية متعددة شملت الروك، الجاز، العربية وأطلق عليها اسم "الراز" ولامس بها نبض الشارع متناولًا عدد من القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وبلهجته الأردنية تغنى بـ"مين قال لك، وين ما تكوني، ضلك ابكي، يا سعد، سمعتك، رايحة، الله غالب، موالى، بنت الناس، بنت قوية، هي، يا باي، ما في منك، كما قدم باللهجة المصرية احلى واحدة وأحدث أعماله بعنوان مجنناني".

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قبله استمتع الحضور بالحوار الفنى الذى اجرته اميرة الايقاع نسمة عبد العزيز وتضمن مجموعة من الالحان العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها الماريمبا كان منها النصر، على رمش عيونها، عم صابر، وليم تل، حرمت احبك، يونس، مافيا، 3 دقات، شنكلوه، الغزالة رايقة، هرمون السعادة، حلو المكان، كركشنجي، إيه اليوم الحلو ده، سهر الليالي إلى جانب فقرة الموسيقى الشعبية بمشاركة الريس كرم، كما صاحبها في أحد الأعمال المطرب علي الحريري.

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