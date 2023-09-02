براتب 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 200 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 48 سنة، وذلك بإحدى شركات الأمن والخدمات، وبراتب يصل إلى 4500 جنيه.

فرص عمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق المتوسط، على أن يكون العمل 12 ساعة.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

مواقع العمل

وحددت الشركة مواقع العمل في، أكتوبر، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن يتم توفير إقامة، ومواصلات داخلية.

كما يتوفر عمل في الساحل الشمالي، وذلك براتب 3200 جنيه، على أن يتم توفير إقامة، ومواصلات، و3 وجبات، وأيضا العين السخنة، براتب 4500 جنيه، على أن يتم توفير إقامة.

كما يتم توفير فرص عمل في وسط البلد، براتب 3500 جنيه، كومباوند بالتجمع الخامس، براتب 3900 جنيه، على أن يتم توفير إقامة، ومواصلات داخلية.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 5 شارع حافظ رمضان، خلف سيتي سنتر، أول مكرم عبيد، أو الاتصال على 01212700069، أو 23493493، والتواصل مع المدير المسئول إبراهيم السيد أحمد.



5756 فرصة عمل

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، في بيان لها، أمس الخميس، عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي يبدأ من غد الجمعة،

نشرة التوظيف الدورية

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.