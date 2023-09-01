الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن بدء التقديم على 5756 وظيفة فى 12 محافظة.. اليوم

وظيفة خالية
وظيفة خالية

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقيها اليوم الجمعة، طلبات التقدم لشغل 5756 وظيفة خالية، فى 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية، أن الوظائف موجودة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

وظائف وزارة العمل

وفي تخصصات: عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وأخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية

"التنظيم والإدارة" يبدأ تلقي طلبات شغل وظائف شاغرة بوزارة الاتصالات

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التى تقدمها الشركات الخاصة. 

العمل وزارة العمل فرص عمل وظائف نشرة التوظيف

مواد متعلقة

براتب يصل ل9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة

متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

وزارة العمل: 5756 فرصة عمل فى 32 شركة خاصة داخل 12 محافظة.. منها لذوى همم

وظائف في الإسكندرية.. وقبول الطلبات حتى سن 45

الأكثر قراءة

عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1-9-2023

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الجمعة 1 سبتمبر 2023

تفاصيل وشروط التقديم على وظائف هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة

تقرير هندى: مصر تتطلع إلى مناقشة صفقة القمح مقابل الأسمدة لضمان الأمن الغذائى للبلدين

وزارة التعليم توجه المدارس الدولية بالالتزام بالمصروفات المقررة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال