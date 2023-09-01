الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام عبدالغفار: متحور "إيريس" أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور "إيريس" يعتبر أحد المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون" أحد متحورات الكورونا. 

وأضاف حسام عبدالغفار خلال لقاءه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن الفيروسات كائنات حية تسعى للاستمرار، وكلما كان هناك ارتفاع في الممانعة، وعدم سهولة للفيروس بشكله الجيني المعتاد، بأن ينتشر، لأنه لا يستطيع أن يعيش منفرداً لفتر طويلة، كلما زاد بحثه عن عائل.

وأوضح أنه عندما تزداد المناعة المجتمعية بسبب وجود اللقاحات، فإن الفيروس في دورته للحفاظ على الحياة، تبدأ في تغيير شكلها الجيني من أجل الهروب من الجهاز المناعي، حتى تستطيع أن تحتل خلايا العائل. 

وأشار إلى أنه منذ أن خلق الله الفيروسات، فهي تتحور للوصول إلى هذا الهدف، وبالتالي من المنطقي جدًا أن يحدث الفيروس تحورات وتغيير في الشكل، لأنه يعتبر صراع ما بين الجهاز المناعي للإنسان وما بين هذا الغازي. 

حسام عبدالغفار وزارة الصحة متحور أيريس كورونا فيروسات

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