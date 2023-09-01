أبرزهم إمام عاشور ورضا سليم.. صفقات الأهلي الجديدة 2024

صفقات الأهلي الجديدة، من الكلمات التي تعد الأكثر بحثًا عبر محركات البحث العالمية "جوجل" خلال الأيام الماضية.

ويبحث جمهور الأهلي بشكل دائم، عن الصفقات الجديدة التي يأمل المارد الأحمر في إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أنهى المارد الأحمر موسمًا استثنائيًا حصد فيه الفريق جميع البطولات التي شارك فيها.

صفقات الأهلي الجديدة 2024.. التعاقد مع إمام عاشور

استهل الأهلي موسم الانتقالات الصيفية، بصفقة مدوية بعد أن ضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق قادمًا من ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم.

وانضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي الدنماركي بالتراضي.

ويحصل إمام عاشور على راتب سنوي قدره 14 مليون جنيه بعد انضمامه إلى صفوف الأهلي.



صفقات الأهلي الجديدة 2024.. المغربي رضا سليم ينضم إلى كتيبة كولر

ثاني الصفقات التي نجح الأهلي في إتمامها، هو المغربي رضا سليم جناح فريق الجيش الملكي.

ووقع رضا سليم على عقد مع النادي الأهلي، مدته 4 سنوات مقابل 2 مليون و100 ألف دولار، مع إمكانية إضافة سنة أخرى إلى مدة العقد.



استعادة كريم نيدفيد وصلاح محسن

شهد الميركاتو الصيفي الحالي، استعادة الأهلي الثنائي المُعار كريم نيدفيد وصلاح محسن بعد تألقهما مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.

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رحلة البحث عن المهاجم الأجنبي

مازالت جماهير النادي الأهلي تبحث عن آخر صفقات فترة الانتقالات الصيفية، وهي صفقة المهاجم الأجنبي.

ويضغط الجمهور الأهلاوي على مجلس الإدارة من أجل إتمام التعاقد مع مهاجم جديد.

وكان الأهلي قريبًا للغاية من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري، إلا أن الصفقة لم تتم بعد رفض النادي الكوري التخلي عن اللاعب.

وتنتظر الجماهير الإعلان عن المهاجم الجديد قبل أيام من غلق باب القيد.