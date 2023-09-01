الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة عبد العزيز تتألق في حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

نسمة عبد العزيز من
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31

انطلقت منذ قليل حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين والمقام ضمن فاعليات الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتفاعل الجمهور مع مقطوعات نسمة عبد العزيز والتي قدمت بانوراما من الألحان العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها: "شط إسكندرية، أكدب عليك، أنت عمري، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، بتونس بيك، ديسباسيتو، الحلوة دي، حارة السقايين، البخيل وأنا، سواح"، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

ومن المقرر أن يصعد المطرب عزيز مرقة لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات المهرجان برفقة أعضاء فرقته الموسيقية، حيث سيقدم عددًا من الأغاني المتنوعة والمميزة.

وسيقدم عزيز عددًا من أعماله المميزة، التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد، منها: "ما في منك"، "مجنوناني"، "مين قلك"، "بنت الناس"، "بحبك للسما"، "بنت قوية"، "ضلك أبكى"، "يا باي" وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور.

نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31

نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز من حفل مهرجان القلعة 31
نسمة عبد العزيز نسمة عبد العزي قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مهرجان القلعة الدولي دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 31

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