الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميتروفيتش يتحدى بنزيما.. التشكيل الرسمي لفريقي الهلال واتحاد جدة

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، ونونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم.

ويستضيف ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" مباراة كلاسيكو الدوري السعودي التي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

ويدخل الهلال هذه المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

أما اتحاد جدة حامل لقب النسخة الماضية، فيتصدر جدول الترتيب متساويًا مع غريمه وجاره أهلي جدة ولكل فريق 12 نقطة بعد حصد العلامة الكاملة من 4 جولات.

ويرغب كل فريق في تحقيق الانتصار اليوم من أجل الاستمرار في صراع الصدارة، سواء التمسك بها من جانب اتحاد جدة أو الوصول إليها من قبل الهلال.

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تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

جاء تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم

خط الهجوم: ميتروفيتش.

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تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

أما تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال في الدوري السعودي، فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مدلله العليان

خط الوسط: فابينيو - كانتي - كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

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