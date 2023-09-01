«مستقبل وطن» يُنظم احتفالية لدعم ذوي الهمم بمركز الداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، احتفالية لدعم ذوي الهمم بقرية الراشدة باعتبارهم مكونا هامًا من مكونات المجتمع، وذلك فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأكد النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، تنظيم احتفالية لدعم ذوي الهمم بقرية الراشدة بالتعاون مع مركز الشباب والوحدة الحزبية بالراشدة، وذلك لرسم البهجة علي وجوههم والتخفيف عن أسرهم .

وأضاف “عبدالغني” أن الحزب لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم بكافة أشكاله لأبنائنا من ذوي الهمم، متوجها بالشكر إلى جميع أعضاء أمانة الحزب بالداخلة على جهدهم في تنظيم الاحتفالية وخروجها بمظهر مشرف.

وأكد أن الدولة المصرية تولي هذا الملف أهمية قصوى من أجل دمج ذوي الهمم في المجتمع والاحتفاء بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.

وأشار عبد الغني، إلي أنه تم توزيع الهدايا العينية والجوائز المالية بدعم من رجل الأعمال حمدي هدية وذلك بمركز شباب الراشدة وسط حضور كبير من قيادات الحزب بالمركز والوحدة الحزبية بقرية الراشدة واولياء أمور الأطفال.

وفي سياق متصل، نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، حفل ختام تدريبات Mini IC3 وكورس English Course وذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.

حضر الحفل كل من المحاسب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد ومدير إدارة الخارجة التعليمية وصفى حسن عبد الموجود وقيادات حزب مستقبل وطن وقطاع تعليم المحافظة.