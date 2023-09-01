العلمين الجديدة.. ناطحات سحاب تدشن عصرًا جديدًا للعمران

تحتضن مدينة العلمين الجديدة، في الوقت الحالي، فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين"، والذى انطلق في 13 يوليو الماضي، حيثُ يعدّ الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، تستقبل فعالياته ما يزيد عن مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، في الفترة الحالية، تطورًا غير مسبوق، يجعلها على قائمة المُدن السياحية الأفضل على مستوى العالم، وذلك كونها من أحدث مدن الجيل الرابع ومخطط لها أن تكون مدينة عالمية على أرض مصرية.

وتتمتع مدينة العلمين الجديدة بعدد كبير من المشاريع العمرانية ذات المستوى العالي من إبداع التصميم وجودة البناء ومتانته، والتي ستُشكل مشهدًا حقيقيًا للإبداع العمراني داخل المدينة الساحرة، حيث إن المباني المصممة تحمل فلسفة جديدة في البناء، لم يشهدها أي مكان آخر في العالم.

من بين هذه المشاريع، الأبراج العالمية التي يصل ارتفاعها لأكثر من 42 دورًا، وستكون مقصدًا للسياحة المحلية والعالمية، ومن العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط.

صُممت أبراج العلمين الجديدة على طراز مختلف عن باقي المشاريع الأخرى، فهي تشبه إلى حد كبير ناطحات السحاب المتواجدة داخل مدينة دبى في دولة الإمارات، حيثُ تحتوى على 44 طابقًا، وكل طابق يحتوي على العديد من الشقق بمساحاتها المختلفة.

تتميّز الأبراج بأنَّها تعتبر ثاني الأبراج السكنية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط بعد دولة إسبانيا، والتي نُفذت على مستوى عالٍ من الدقة والجودة طبقًا لمعايير مجتمعية معينة، من خلال نخبة من الاستشاريين والخبراء المساهمين في عملية البنية التحتية.

وتُضيف ناطحات السحاب على طول الساحل الشمالي في مدينة العلمين الجديدة، طابعًا مميزًا للشواطئ السياحية التي تطلّ على البحر المتوسط، إضافةً لمنظرها العالمي في رؤية منطقة العلمين بأكملها والتي ستصبح إحدى مراكز الاستقطاب لعدد كبير من السياح.

ويتضمن المشروع منطقة للأبراج الشاطئية وأخرى منطقة ترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقًا صغيرًا وعددًا من المحال، بجانب تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية، بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5 شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.