"ليالي المتعة".. 52 يوم حفلات لنجوم مصر والعرب بمهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

عاش الجمهور المصري والعربي 52 ليلة من المتعة والإبداع من خلال عدد كبير من الحفلات بـ مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وخلال النقاط التالية ترصد الدستور كل حفلات مهرجان العلمين الجديدة التي شارك فيها عدد كبير من النجوم.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

- الأسبوع الأول: 21 يوليو

تامر حسني في انطلاقة أسطورية

- الأسبوع الثاني 27 و28 يوليو

أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم ملوك الساحل

- الأسبوع الثالث: 3 و4 و5 أغسطس

الكبار يلمعون (مدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وتامر عاشور).

- الأسبوع الرابع 10 و11 أغسطس

كل الأذواق (بهاء سلطان وكارول سماحة وعمر خيرت ومسار إجباري و مُسلِم والبحراوي).

- الأسبوع الخامس: 17 و18 أغسطس

أصوات مصرية (حكيم وأنغام ومحمد محسن وعلي قنديل).

- الأسبوع السادس: 24 و25 و26 أغسطس

(الليثي ومُسَلَم وعدوية وعلي قنديل وسمر طارق وكايروكي).

شباب مصر يبدعون

- الأسبوع السابع: 31 أغسطس

أبو وعمر كمال والصواريخ ودابل زوكش.. شباب بطعم الشعبي.

الأسبوع الثامن 1 و2 سبتمبر

ويجز وشارموفرز وزياد ظاظا وعيسى وأسود وروح الشباب.