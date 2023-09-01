نجوم الفن والرياضة يتغنون بـ"مهرجان العلمين": فخر جديد لمصر

حقق مهرجان العلمين نجاحًا ساحقًا في دورته الأولى، حيث استطاع جذب الأنظار على مختلف الأصعدة الفنية والثقافية والرياضية، كما يُعد المهرجان الحدث الترفيهي الأهم والأكبر في الشرق الأوسط، والذي شهد العديد من الحفلات الفنية التي حملت شعار "كامل العدد" منذ انطلاقه في يوليو الماضي.

نجوم الفن يشيدون بمهرجان العلمين

وأشاد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بالدورة الأولى من المهرجان، حيث أكد الفنان أحمد عصام، أن المهرجان كان رائعًا بكل ما فيه من تنظيم، فضلًا عن الفعاليات التي تُقام على مدار اليوم من سباقات رياضية وعروض ترفيهية، موجّهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها العظيم في تنظيم المهرجان.

كما أشادت الفنانة إلهام شاهين، بمدينة العلمين الجديدة والتي وصفتها بأجمل الأماكن السياحية في مصر، وقالت خلال لقاءٍ بالقناة الأولى الفضائية، إن مدينة العلمين تحفة فنية وهي أجدد مدينة في مصر جرى تصميمها وفقًا لأعلى طراز، وبها أحلى الشواطئ وتتميز بالشياكة والجمال.

بدوره، علَّق الفنان محمد لطفي، عن مهرجان مدينة العلمين أثناء حضوره الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما الذي أُقيم هناك، قائلًا: "إن أجمل ما في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية أنه جرى تنظيمه في مدينة العلمين الجديدة".

وقالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إن المهرجان كان رائعًا ولم تكن تعتقد أنه سيكون بهذه الروعة، فالعلمين الجديدة مكان عالمي ويفخر به المصريون جميعهم، فالمكان له بصمة وسِحر ويجعل المهرجان بديعًا.

بينما قالت الفنانة عبير صبري، إن مهرجان العلمين رائع وجميل ومبهج، مشيرة إلى أن العلمين الجديدة تُشرِّف مصر والمصريين، مؤكدة أنه يجب أن يفخر المصريون بها وبأن أصبح لديهم إنجازات ضخمة بهذا الحجم.

وقال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، في لقاء تلفزيوني، إن الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العلمين شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل راغب علامة، ونانسي عجرم، وإليسا، وكارول سماحة، ومحمد منير، وحميد الشاعري، وأحمد سعد، وتامر عاشور، ورامي عياش، وأضاف أن كل هؤلاء النجوم كانوا سعداء بالمهرجان، وتحدثوا بشكل جيد عن التنظيم وشكل المسرح.

وتحدث محمد عدوي، الناقد الفني، عن التنوع في مضمون ما تم تقديمه في مهرجان العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه منذ اليوم الأول، والمهرجان تميز بحالة التنوع في كل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، وتحديدًا في الحفلات الغنائية، فهناك أسماء عظيمة ومعروفة من الفنانين.

رياضيون يشيدون بمهرجان العلمين

كما حرص عدد من الرياضيين على التعليق عن مهرجان العلمين في دورته الأولى، فقال هشام نبيل، المدير التنفيذي لاتحاد الجودو، في تصريحات صحفية، إن البطولة العربية للجودو التي أُقيمَت في العلمين، جاءت قوية للغاية بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات طوال أيام البطولة، خاصة أن البطولة أقيمت بجوار المناظر الطبيعية والمياه، وأكد أن التنظيم كان على أعلى مستوى من المسؤولين، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على استضافة البطولات العالمية والعربية.

بينما قال الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، عن استضافة العلمين الجديدة للبطولات: العلمين بها طفرة إنشائية غير مسبوقة ومصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على مستوى استضافة البطولات الكبرى، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، من أجل خروج البطولات بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.