حبيبة مرزوق: سعيدة بدعم مستشارة رئيس الجمهورية لى وباستحسان الجمهور العرض

قالت حبيبة مرزوق، لاعبة جمباز مصرية، إنها سعيدة للغاية على رد الفعل الإيجابي العالمي على الفيديو الخاص بالجمباز على موسيقى الثقافة المصرية، معبرة: "اختيار المزيكا والملابس كانت فكرتي منذ البداية وكان يساعدني في تنفيذ هذه الأفكار مدربتي الخاصة".

عروض الجمباز

وأكدت حبيبة مرزوق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه المسابقة خاصة بعرض كل فائز عن كل قارة فقرة خاصة به، لذا قدمت الثقافة المصرية في هذا العرض الإسباني كونها الفائزة عن قارة إفريقيا في هذه المسابقة.

الدعم المعنوي

وتابعت: "سعيد بتكريمي من قبل وزير الشباب والرياضية، كما أنني تلقيت اتصالًا هاتفيًا من السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجهورية عقب انتهاء هذا العرض، وهنأتني على هذا العرض الرائع ومكالمتها الهاتفية كانت بمثابة دعم معنوي كبير لي".

واستطردت: "فوجئت أن هذا العرض لاقى اهتمامًا وقبولًا من الكثير من دول العالم، وكذلك هذا الفيديو تم تداوله كثيرًا على أيدي المصريين".