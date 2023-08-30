الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بطلة الجمباز: استوحيت فكرة عرضي في بطولة العالم من افتتاح طريق الكباش

حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق

قدمت حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الإيقاعي، عرضًا مميزًا داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، حيث خطفت الأنظار بعرضها المميز بزي فرعوني وعلى إيقاع أغنية فرعونية مع موسيقى الأقصر "بلدنا بلد سواح". 

وتصدر المقطع، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها الرائع والمنفرد والذي تفاعل معها الجمهور الإسباني بشكل مبهر.

المصنفة الأولى إفريقيًا

وقالت حبيبة مرزوق، إن اللجنة المنظمة لبطولة العالم طلبوا من كل قارّة تقديم فقرة لبطلة القارة تكون مستوحاة من تاريخ البلد بعيدًا عن المنافسة، معقبة: "إنني المصنفة الأولى على إفريقيا، وتم اختياري وبدأت التفكير في فكرة العرض، وتم الاستقرار على تقديم عرض فرعوني على موسيقى افتتاح حفل طريق الكباش".

وأضافت مرزوق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أنها فوجئت برد الفعل وانتشار فيديو العرض بشكل كبير، وجميع التعليقات كانت إيجابية ومفرحة جدًا، بالإضافة إلى رد فعل القائمين على البطولة كان مميزًا أيضًا.

وأوضحت لاعبة الجمباز الإيقاعي، أنها بدأت ممارسة الجمباز في عمر 3 سنوات، وتم اختيارها في صفوف المنتخب الوطني في الـ 13 من عمرها، وشاركت في عدد من البطولات، وحققت العديد من الجوائز والميداليات، وأنها أحببت في البداية دراسة الطب الرياضي لكنها في النهاية قررت دراسة الطب البشري.

بطلة الجمباز حبيبة مرزوق بطولة العالم افتتاح طريق الكباش الايقاعي

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