الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حبيبة مرزوق عن انتشار عرضها بإسبانيا على نغمات "الأقصر بلدنا": نجاح غير متوقع

حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق

عبرت حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الإيقاعي المصري، عن سعادتها بانتشار فيديو للعرض الذي قدمته في بطولة إسبانيا، مؤكدة أنها لم تتوقع رد الفعل الكبير على الفيديو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها قبل بطولة إسبانيا بشهر واحد طلبوا من الأولى على كل قارة أن تقدم ما يعبرعن بلدها، مشيرة إلى أنها أخذت الأغنية من حفل طريق الكباش ومزجتها بالفرعونية وأغنية "الأقصر بلدنا"، كما اختارت نفس تصميم الفستان الفرعوني من الحفل الذي شاركت فيه العام الماضي.

تفاعل الجمهور مع أغنية “الأقصر بلدنا”

وتابعت، أنها عندما بدأت أغنية "الأقصر بلدنا"، وجدت تشجيعًا كبيرًا من الجمهور وتفاعلًا كبيرًا منهم، مؤكدة أن رد الفعل الأول كان من الجمهور وبعد خروجها قابلها رئيس الاتحاد الدكتور إيهاب أمين، وكان سعيدًا جدًا بالعرض، كما أن شقيقتها أخبرتها أن الفنانة دنيا سمير غانم قامت بنشرالفيديو الخاص بالعرض، مؤكدة أنه شيء جميل أن يتم تقديرك لبلدك.

وكشفت عن أنها دخلت الجمباز الإيقاعي منذ 3 سنين والبطولات من 2014 وحققت ميدالية فضية في أول بطولة وهذا العام كانت الأولى، وتستعد لأوليمبياد باريس.

حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز بطولة إسبانيا أغنية “الأقصر بلدنا” حفل طريق الكباش الفستان الفرعوني

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