الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"شكرًا أسعدتمونا".. نجوم دراما احتفى بهم مهرجان العلمين فى نسخته الأولى

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

انطلقت في مدينة العلمين الجديدة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان العلمين 2023 للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت شعار "60 سنة دراما"، احتفالًا بمرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وشهد مهرجان العلمين حضورًا فنيًا وإعلاميًا كبيرًا، حيث شارك في المنافسة على الجوائز أكثر من 150 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال والأعمال.

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وقدم المهرجان جوائز تقديرية لعدد من نجوم الفن والدراما، تكريمًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير صناعة الإنتاج الفني، ومن بينهم: يسرا، روجينا، خالد سليم، خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسل خياط، دورة، نيللي كريم، أحمد فهمي، هشام ماجد، شيري عادل، إنعام سالوسة، سارة صلاح، وغيرهم.

كما قدم المهرجان جوائز لأفضل الممثلين والأعمال في فئات مختلفة، بناء على تصويت لجنة التحكيم المؤلفة من المخرج جمال عبدالحميد رئيسًا، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

وتميز المهرجان بشكله التنظيمي الراقي والمبهر، حيث تم ترتيب مسرح لحفل افتتاح وختام مذهل، وعرض الألعاب النارية، وتوزيع الجوائز والدروع التذكارية، وإقامة حفلات غنائية لعدد من نجوم الطرب، وعرض عروض فنية متنوعة.

وأشاد الحضور بالمهرجان والجهود المبذولة لإنجاحه، وأكدوا دوره في تحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية.

تكريم فني

كل من المكرمين في مهرجان العلمين 2023 للدراما حصل على درع تقديري من المهرجان، تكريمًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الدراما المصرية، وفيما يلي قائمة بأسماء المكرمين، وبعض الجوائز التي حصلوا عليها في أعمالهم الدرامية:

  • يسرا: حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "خيانة عهد".
  • روجينا: حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن مسلسل "البرنس".
  • خالد سليم: حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل "النهاية".
  • خالد الصاوي: حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسلسل "الاختيار".
  • رانيا يوسف: حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "الحرامي".
  • باسل خياط: حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل "حارس القدس".
  • درة: حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "بلا دم".
  • نيللي كريم: حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "بـ100 وش".
  • أحمد فهمي: حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسلسل "الواد سيد الشحات".
  • هشام ماجد: حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسلسل "خيط حرير".
  • شيري عادل: حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن مسلسل "قابيل".
  • إنعام سالوسة: حصلت على جائزة خاصة من المهرجان.
  • سارة صلاح: حصلت على جائزة خاصة من المهرجان.
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