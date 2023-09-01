الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بوتين يعلن أنه سيلتقى نظيره الصينى لتطوير العلاقات قريبًا

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج من أجل تطوير العلاقات بين موسكو وبكين، قريبًا حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وقد زار بوتين الصين آخر مرة في فبراير 2022، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إصدار الأمر بالهجوم على أوكرانيا، حيث حضر دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين وأجرى محادثات مع نظيره الصيني أعلن فيها الجانبان عن شراكة "بلا حدود".

والشهر الماضي، قال يوري أوشاكوف، مساعد بالكرملين للسياسة الخارجية، إن بوتين يعتزم زيارة الصين لحضور المنتدى، في حين قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الصين دعت بوتين باعتباره "الضيف الرئيسي"، حسبما ذكرت وكالة "تاس الإخبارية" في مايو الماضي.

وسعت الصين مؤخرًا للعب دور وسيط محايد في الحرب الأوكرانية بطرح خطة مكونة من 12 نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا، والتي تضمنت دعوات لاحترام السيادة وتسهيل تمرير صادرات الحبوب ووقف جميع الأعمال العدائية.

بوتين شي جين بينج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي موسكو وبكين

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