ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الصيفي

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، عن آخر كواليس أزمة وقف القيد للفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقا "إكس" حاليا: "رد نهائي من سبورتنج لشبونة البرتغالي، برفض تقسيط غرامة شيكابالا.. كانت هناك محاولات جادة من قبل بعض رجال الأعمال الزمالكاوية، لحل أزمة القيد بدفع 50٪ من الغرامة والـ50٪ المتبقية في شهر ديسمبر».

وواصل ميدو: “لكن اليوم كان الرد النهائي من سبورتنج برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما”.

رد نهائي من #سبورتنج_لشبونه برفض تقسيط غرامة #شيكابالا كانت هناك محاولات جادة من قبل بعض رجال الأعمال #الزمالكاوية لحل أزمة القيد بدفع ٥٠٪ من الغرامة وال ٥٠٪ المتبقية في شهر ديسمبر ولكن اليوم كان الرد النهائي من سبورتنج برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما!! — Mido (@midoahm) September 1, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن نادي لشبونة البرتغالي، قد حصل على حكم نهائي ضد الزمالك، بسبب مستحقات أزمة صفقة شيكابالا، والتي تبلغ قيمتها مليونًا و400 ألف دولار.

وكانت "محكمة كأس الدولية" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قررت في وقت سابق، إيقاف قيد نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بسبب عدم حصول النادي البرتغالي على مستحقاته المالية المتأخرة المتعلقة بصفقة عودة شيكابالا مجددا للقلعة البيضاء في صيف 2015.

ومن جانب آخر، يستعد نادي الزمالك، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، خلال الموسم الجديد، بالمسابقة القارية.

موعد مباراة الزمالك وبطل جيبوتي بالكونفيدرالية الإفريقية

وتقام مباراة الزمالك مع بطل جبيوتي، يوم 16 سبتمبر المقبل، بـ"تنزانيا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هناك بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى الزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من البطولة القارية، رفقة 10 أندية أخرى.