بالإنفوجراف.. أنشطة وفعاليات "الزراعة فى أسبوع"

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على، لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع "منصور بك كليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك، فضلًا عن الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة، لمناقشة سبل النهوض بالنباتات الطبية والعطرية وبحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي، فضلًا عن اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح، وتضمن الاجتماع زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وافتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ورشة عمل دولية نظمتها الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز؛ لبحث آليات مواجهة التحديات التي تواجه إنتاج الأرز والمحاصيل الاستراتجية، كما أعلنت الوزارة، أنه تم خلال الفترة من 18 /8 /2023 حتى 24 /8 /2023، الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

بينما عقد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من اللقاءات الثنائية المشتركة، مع سفيري دولتي الأرجنتين، وسيرلانكا بالقاهرة والمستشار الزراعي الأمريكي الجديد بالقاهرة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية؛ لدعم صغار المربين وعلاج ماشيتهم بمحافظة البحيرة، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 8700 رأس ماشية.

أهمية التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية



ونظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية، بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص، كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ظفر مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية والقرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، كذلك نظم معهد أمراض النباتات دورة تدريبية حول أهمية التكنولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية والأمراض النباتية؛ بهدف تنمية مهارات الباحثين بالمراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية النانوميترية.

وخلال هذا الأسبوع نظم أيضا معهد بحوث الإنتاج الحيواني ندوة حول تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة كل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، كما قام الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة لمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة الاكثارات وإنتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء، وتقاوي الأرز.



واستقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي؛ لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية البرنامج التدريبي نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 والذي شارك فيه أكثر من 11 متدربا من جهات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي والجامعات، كما استقبل وفداً رسمياً من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، فى إطار زياراتهم لتفقد بعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية للوقوف على إجراءات الرقابة وفحص وسلامة الأغذية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم تسلمها خلال هذا الأسبوع حوالي ٧٠٠٠ عينة.

فيما نظم أيضا معهد بحوث البساتين ندوة إرشادية بقرية شبرا بلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية؛ لمتابعة مشاكل محصول زهرة الياسمين والعمل على حلها، وذلك بحضور مزارعي الياسمين والنباتات الطبية والعطرية، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضبط 10 أطنان من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الجيزة، كذلك أعلن الدكتور سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية تجديد اعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزى للرقابة لـ36 "ستة وثلاثون" في طرق تقييم اللقاحات.



فيما استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفدا علميا من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.