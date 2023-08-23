وزارة الزراعة تكشف جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين.

وقال القرش إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة والتي تتمثل في المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة مثل “الدلتا الجديدة بـ 2.2 مليون فدان، وتوشكى 0.1 مليون فدان، وسيناء 500 ألف فدان”.

وتابع المتحدث باسم الزراعة أن هناك العديد من المناطق قد دخلت في الكتلة الزراعية المنتجة لخريطة مصر الزراعية لا تقل عن 3 ملايين فدان، مما تساعد في تحقيق المزيد من الأمن الغذائى للمواطن المصرى بالإضافة على تعظيم الإنتاج النباتي وزيادة فرص التصدير.

وأوضح أن الاقتصاد الكلي للدولة يتأثر بشكل كبير بقطاع الزراعة، حيث أن هناك نحو 34% من إجمالي الناتج المحلي له علاقة بقطاع الزراعة.

وأشار إلى أن تأثير المشروعات العملاقة في القطاع سيتم ملاحظتها خلال ال5 سنوات القادمة، حيث تشهد مصر معدلات غير مسبوقة في صادرات الزراعة المصرية، مبينا أنه خلال الفترة المنقضية من العام الجاري تم تصدير أكثر من 5.1 مليون طن مقارنة بالعام الماضي 6.5 مليون طن ليحقق ذلك أرقاما قياسية لبعض المحاصيل.

وأوضح القرش أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى أكثر من 160 سوقا حول العالم الأمر الذي يؤكد على ريادة الدولة المصرية في قطاع الزراعة، خاصة أنه بدأ العمل على استنباط أصناف جديدة من الأرز، مثل "سوبر 300، وسوبر301" والتي لها قيمة عالمية عالية.