"الزراعة": 10 آلاف حملة للتفتيش على منافذ بيع المبيدات

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لوزارة الزراعة، إن الموسم الصيفي قارب على الانتهاء، حيث بدأ جني بعض حقول القطن المبكرة في المحافظات دون تأثُر بالآفات الزراعية، حيث دعمت الوزارة المزارعين بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن طوال الموسم (التربس - المن - دودة ورق القطن - ديدان اللوز).

تقديم الدعم الفنى للمزارعين

وأشار رزق، إلى تقديم الدعم الفني للـمزارعين بالتواجد معهم من خلال حملات المرور شبه اليومية في الغيطان من رجال مكافحة الآفات بالمديريات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات طوال الموسم للوصول بالمحصول الى بر الأمان، ولا يتوقف ذلك على القطن فقط بل بجميع المحاصيل الصيفية مثل الذرة والتي تدخل في غذاء الإنسان في بعض المناطق وكعلف للماشية.

وأضاف أن الوزارة استطاعت أن تصل إلى بر الأمان دون خسائر في المحصول جراء تواجد دودة الحشد الخريفية بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحتها وأيضًا التواجد بجانب الفلاح، وقد بلغت لجان المرور ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الآن.

وتابع: لم تكن محاصيل الفاكهة بعيدة عن نظر الإدارة، حيث تعمل على الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل خصوصًا سوسة النخيل الحمراء والتي وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة وأيضًا أجهزة الحقن التي تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، وجارٍ تخصيصها للمديريات استعدادًا للمكافحة في كافة المديريات حيث بدأت بتوزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح وتشكيل لجان بواحة سيوة، كما قامت الإدارة بالعديد من الحملات الإرشادية وأيام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة واللقاءات مع مهندسي المكافحة بالمديريات للتعرف على أهم المعوقات وحلها.

حملات لمكافحة الآفات

وحفاظًا على الاستخدام الآمن والرشيد للمبيد، شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية، العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وصلت الى 10452 حملة لضبط سوق المبيدات.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن إدارة منظومة مكافحة الآفات للخروج بالإنتاجية المطلوبة والتي تحقق دخلًا مناسبًا للمزارعين حساسة جدًا، وتحتاج إلى جهد طول الموسم خصوصًا في ظل التغيرات المناخية الحادة والتقلبات في سلوك الآفات ونشاطها نتيجة هذه التغيرات.