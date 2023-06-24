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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن منافذ وزارة الزراعة: اللحوم طازة.. والأسعار أقل من محال الجزارة

لحوم
لحوم

طرحت منافذ وزارة الزراعة العديد من السلع الغذائية في منافذها، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد التوافد الكبير الذي تشهده منافذ وزارة الزراعة.

حرص عدد كبير من الأهالي على التوافد إلى منافذ وزارة الزراعة  لشراء اللحوم الحمراء الطازجة، بأسعار مخفضة جدًا عن مثيلتها في الأسواق والمحال التجارية، إذ وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الحمراء في منافذ وزارة الزراعة لـ220 جنيهًا، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة بالمناطق الشعبية إلى 350 جنيهًا، وفي المناطق الراقية 480 جنيها للكيلو الواحد.

رصدت" الدستور" توافد المواطنين على منطقة الجيزة  لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ وزارة الزراعة؛ للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.

وقال كريم أحمد، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد القاطنين في شارع البحر الأعظم، التابع لمنطقة المنيل في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن "اللحوم الحمراء في منافذ وزارة الزراعة متوافرة بكميات كبيرة جدًا، وجودتها عالية جدًا لدرجة أن المواطنين يقبلون عليها بشكل دائم".

فيما التقطت إيمان محمد، البالغة من العمر 46 عاما، إحدى القاطنات في شارع المدرسة الابتدائية في منطقة ساقية مكي، التابعة لمحافظة الجيزة، أطراف الحديث قائلة  لـ"الدستور": إن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ملائمة جدًا للمواطنين، مشيرة إلى أنها أرخص من المطروحة في محال الجزارة، مضيفة: "الأسعار مناسبة وبتشتري الكميات اللي أنت محتاجها".

وأضاف مصطفى عبدالله ، أحد أهالي شارع مستشفى أم المصريين، لـ"الدستور"، أن اللحوم الحمراء في منافذ وزارة الزراعة من أجمل اللحوم التي يمكن أن يأكلها المواطنون؛ لأنها مضمونة، مشيرًا إلى أن أسعارها مناسبة للمواطنين.

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