احتفالًا بعيدها القومي.. تكثيف أعمال النظافة وتهذيب الأشجار في الشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان البلدورات فضلًا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها أمام مواطنيها وزائريها.

تكثيف أعمال النظافة

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية المختلفة لرفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام وخلف مصنع الزيت وشارع السلام ورفع تجمعات الأتربة والغبار من على جانب الطريق، وبالوحدة المحلية بالعصلوجى تم تكثيف أعمال النظافة العامة بكافة القطاعات ورفع القمامة من مناطق التجميع ورى الأشجار وذلك استعدادًا للعيد القومي لمحافظة الشرقية وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر، حملة لمتابعة أعمال النظافة بنطاق الأحياء الأتية (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية) وكذلك أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة (شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع أبوعوض)، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسؤولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد ، لنظافة مناطق (شارع سعد زغلول / شارع الشيخ ابو حماد) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من داخل شوارع المدينة (ش النصر - وشارع العبور - وشارع ميت غمر - ميدان الشهداء - امام التامين الصحي - ش المرور - ش الكنيسة - ميدان العروبة - عزبة عمران - ش المستوصف - ش المحكمة - ش السنترال - مدرسة السويدي - ش الضرائب العامة - امام الإدارة الزراعية - امام محطة المياه - خلف المعهد الديني الثانوي بنين - امام مكتب البريد وكوبري الري - خلف مجلس المدينة - موقف مصر - امام مركز الشرطة).

وفي مركز أولاد صقر، تم رفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع وكذلك تسيير سيارات إلى النقطة الوسيطة ونقل القمامة الى المقالب العمومية ورى الاشجار ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية.