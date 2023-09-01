الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تفرض عقوبات على جهات وأفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخى

اليابان
اليابان

كشفت اليابان، يوم الجمعة، عن خطتها لفرض عقوبات على 3 جهات و4 أفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، بأن العقوبات، بالتزامن مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تأتي ردا على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس في 24 أغسطس الماضي، وإطلاق صاروخين الأربعاء الماضي. 

 وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي عمليات إطلاق كورية شمالية باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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مجلس الوزراء الياباني يوافق على فرض العقوبات

تجدر الإشارة إلي أن العقوبات الإضافية، التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء، تنص على تجميد أصول مجموعات القراصنة الثلاث في كوريا الشمالية والمرتبطة بالهجمات الإلكترونية "أندريال وبلونوروف" و"كوريا إكسبو جوينت فينتشر"، بالإضافة إلى أربعة أفراد، ثلاثة منهم مقرهم في الصين، وفقا لبيان وزارة الخارجية اليابانية.

وأوضح "ماتسونو" أن حكومة بلاده تدعو كوريا الشمالية بقوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على اقتراح طوكيو، لتسوية قضايا اختطاف المواطنين اليابانيين خلال السبعينيات والثمانينيات من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب برامجها النووية والصاروخية.

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وأشار المسؤول الياباني إلى أن أقارب المختطفين أصبحوا كبارا في السن، وأن اليابان تسعى إلى إجراء محادثات بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن.

وأمس الخميس، أعلنت كوريا الجنوبية عن عزمها عقد قمة مع الصين واليابان قبل نهاية العام؛ لتخفيف التوتر في المنطقة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

من جهة أخرى، قالت كوريا الشمالية إن لديها خطة جاهزة للسيطرة على كوريا الجنوبية في حال وقوع أي اعتداء.

كما أجرت كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية واسعة النطاق، هذا الأسبوع، إذ قامت بتعبئة مئات المركبات المدرعة، لتعزيز استعدادها ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، وفقًا لما ذكره مسئولون، الخميس، وما أوردته وكالة "يونهاب".

اليابان عقوبات كوريا الشمالية كوريا الشمالية الصاروخي الولايات المتحدة كوريا الجنوبية

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