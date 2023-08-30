الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق صاروخ باليستى من كوريا الشمالية

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أفادت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه المياه الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة الكورية، بحسب خبر عاجل نشرته قناة سكاي نيوز عربية.

فيما قال مسئولون في القوة الفضائية الأمريكية، الأربعاء، إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي يرغبان في زيادة التكامل بين أنظمة تتبع عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالي، الجهد الذي قد يشهد قريبًا المزيد من التعاون مع اليابان أيضًا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويرى الحلفاء أن زيادة التكامل في مجال الفضاء يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين تتبع التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، والاستجابة بشكل أفضل في حالة نشوب صراع.

تبادل بيانات الإنذار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في القمة التي جمعتهم في 18 أغسطس الجاري على أن تتبادل الدول الثلاث بيانات الإنذار من الصواريخ الكورية الشمالية بشكل فوري بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مسئولون في القوة الفضائية الأمريكية في مؤتمر صحفي عُقد في قاعدة "أوسان" الجوية، جنوب سول، إن العمل لا يزال جاريًا على وضع التفاصيل الدقيقة لهذا التعاون الثلاثي.

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية

من جانبه دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، محذرًا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح "بخطر حرب نووية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الثلاثاء.

واستنكر كيم تنامي التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات"، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنّ كيم، الذي زار مقر القيادة البحرية الأحد الماضي، قال إن الحلفاء الثلاثة "اختلوا ببعضهم البعض" مؤخرًا، في إشارة إلى قمة كامب ديفيد التي عُقدت هذا الشهر.

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