كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بعيد المدى

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا بعيد المدى.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي، أن عملية الإطلاق شملت وفقًا للإعلان الكوري الشمالي "مركبة إطلاق فضائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت اليابان في وقت سابق أن كوريا الشمالية أبلغتها بمخططها لإطلاق قمر صناعي خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونج يانج.

حالة تأهب كامل

وتمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.

وبذلك شرعت طوكيو بنشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيجاكي، وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس"، وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.

من جهتها، قررت السلطات في أوكيناوا البدء في مراقبة الوضع على مدار الساعة خلال عملية الإطلاق القادمة.

وتم حث السكان في شمالي اليابان على الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض بسبب هذا الإطلاق من كوريا الشمالية.