الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بعيد المدى

صاروخ
صاروخ

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا بعيد المدى.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي، أن عملية الإطلاق شملت وفقًا للإعلان الكوري الشمالي "مركبة إطلاق فضائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت اليابان في وقت سابق أن كوريا الشمالية أبلغتها بمخططها لإطلاق قمر صناعي خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونج يانج.

حالة تأهب كامل

وتمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.

وبذلك شرعت طوكيو بنشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيجاكي، وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس"، وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.

من جهتها، قررت السلطات في أوكيناوا البدء في مراقبة الوضع على مدار الساعة خلال عملية الإطلاق القادمة.

وتم حث السكان في شمالي اليابان على الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض بسبب هذا الإطلاق من كوريا الشمالية.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية إطلاق صاروخ بعيد المدى مركة إطلاق فضائية الجيش الكوري الجنوبي اليابان

الأكثر قراءة

عملة موحدة مقابل الدولار.. هل ينجح "البريكس" فى خلق بيئة اقتصادية أقوى؟

ناهد إمام تروى لـ "الشاهد" تفاصيل صادمة عن زوجها الإخوانى: اشترط زواجنا عرفى

التليجراف: اقتصاديون يحذرون من ركود عالمى وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

مقتل شخص وفقدان آخر بسبب العاصفة الاستوائية "فرانكلين" بجمهورية الدومينيكان

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)