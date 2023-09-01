الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

طلاب
طلاب

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 عبر جوجل، ويترقب ما يقارب من 50 ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الثانوي بالأزهر وجميع أولياء الأمور ظهور النتيجة في العام الدراسي 2022-2023 خلال شهر سبتمبر، قبل بدء العام الجامعي الجديد.

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

وتقدم "الدستور" في هذا التقرير موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023، وكيفية الاستعلام عنها.

وسيتم إعلان نتيجة الدور الثاني لطلبة الثانوية الأزهرية 2023 بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة وستكون بشكل جيد لكي سوف يتم جمع الدرجات ورصدها من أجل أن يتمكنوا بسهولة من الحصول علي النتيجة وتكون بدون أي ظلم.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

يرغب الطلبة في معرفة نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ووصل عدد الطلبة التي قاموا بأداء امتحانات الثانوية الأزهرية في الدور الثاني 2023 ما يقرب من 49693 طالب وطالبة ومنهم طلبة بالشعب الأدبية 33238 ومنهم في الشعب العلمية 8648  ، لذلك يترقب الطلاب بالأزهر نتائج الدور الثاني في الثانوية الأزهرية 2023 علي أحر من الجمر ، ومن المفترض أن ستعلن نتيجة الثانوي الأزهري الدور الثاني من خلال بوابة الأزهر فور اعتمادها رسميا من خلال وكيل الأزهر الشريف.

وينتظر أن سيتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من جميع أعمالها قبل يوم 15 سبتمبر 2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وفي كافة المعاهد.

وبعد ظهور النتيجة، سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة الشهادة الأزهرية للالتحاق بالكليات، وذلك قبل بداية العامة الدراسي في يوم 30 من ذات الشهر.

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الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

يستعلم الطلاب من خلال بوابة الأزهر عن نتائج الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الخطوات لمعرفة الاستعلام علي النتائج الدخول علي بوابة الأزهر الشريف ، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف ،  ةبكتابة الاسم ورقم الجلوس التابع بالطالب للحصول علي نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية لعام 2023 لكي ستظهر لك النتيجة بكل سهولة ويسر لكي يطمئن قلب الطلاب وأولياء الأمور علي مستقبل أولادهم.

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